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Лекционная программа «Чудеса света и Солнечной системы»
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Лекционная программа «Чудеса света и Солнечной системы»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Путешествие по чудесам света и Солнечной системы на лекции в планетарии

«Семь чудес света» — это выдающиеся творения рук человеческих, которые оставили незабываемый след в истории. Первое и единственное чудо, сохранившееся до наших дней, — Пирамида Хеопса. Но что мы знаем о других чудесах?

Удивительные факты о чудесах

  • Висячие сады Вавилона: Почему они получили такое название?
  • Статуя Зевса в Олимпии: Чем она удивляла современников?
  • Храм Артемиды в Эфесе: Кто поджег это великолепие?
  • Слово «мавзолей»: Какое значение оно приобрело в истории?
  • Высота чуда: Какое из них можно сравнить с Волгоградским планетарием?
  • Искусственные сооружения: Какое из них долгое время оставалось самым высоким в мире?

На эти и многие другие вопросы вы получите ответы в нашем спектакле, который погружает зрителей в мир чудес.

Космическое путешествие

Но это еще не все! Приглашаем вас совершить воображаемое путешествие в космос. В нашем спектакле вы сможете узнать о чудесах, которые находятся в Солнечной системе. Ожидайте полнокупольное изображение, которое позволит вам ощутить себя в космическом полете!

Вы увидите вблизи Луну, Венеру и Меркурий, рассмотрите уникальный марсианский каньон, гигантский атмосферный вихрь Юпитера и великолепные кольца Сатурна. Эти космические достопримечательности поразят ваше воображение!

Главное чудо

Вернувшись из путешествия, вы узнаете, какое чудо для нас самое главное. Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля и открыть для себя новые горизонты.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 27 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 550 ₽

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