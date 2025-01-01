Космическая КОТовасия: Эра света в Волгоградском Планетарии

Приготовьтесь к захватывающему приключению! Программа включает демонстрацию звездного неба с помощью аппарата Цейс в сопровождении лектора, а также полнокупольную программу в записи.

Увлекательное путешествие к Солнцу

«Космическая КОТовасия: Эра света» — это авторская научно-популярная программа, где увлекательный сюжет переплетается с удивительными фактами о нашей самой важной звезде — Солнце.

Главные герои шоу — обаятельный кот-учёный Пушель и неугомонный космический мышонок Пип. Вместе они отправляются в невероятное путешествие к Солнцу, чтобы разгадать его тайны. По пути они столкнутся с солнечными вспышками, исследуют магнитные бури, узнают, как звезда создаёт энергию, а также встретят мистических хранителей «Улья» — уникального мира, находящегося внутри Солнца.

Яркие визуальные эффекты и тонкий юмор

Каждая сцена шоу наполнена яркими визуальными эффектами и познавательными иллюстрациями. Тонкий юмор делает программу понятной как для взрослых, так и для детей, что позволяет всей семье насладиться этим захватывающим спектаклем.

Не упустите возможность прикоснуться к загадкам космоса вместе с Пушелем и Пипом!