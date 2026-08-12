Выставка о святом Георгии в музее-заповеднике «Коломенское»

В церкви Святого Георгия, расположенной на Вознесенской площади музея-заповедника «Коломенское», открыта новая постоянная экспозиция. Она посвящена житиям великомученика Георгия и его образу в русской культуре.

Экспонаты выставки

Посетители смогут узнать о различных образах святого Георгия, олицетворяющего как смирение, так и силу. В экспозиции представлены иконы, книги, графика, фотографии, монеты и меднолитая пластика из собрания музея. Особенно интересна икона XIX века, иллюстрирующая «Чудо Георгия о змие», на которой святой изображен с мечом и крестом — символами его двух ипостасей.

Значение образа святого Георгия

Святой Георгий стал эмблемой Руси еще во времена Ивана III. Его образ служил вдохновением для создания Ордена Святого Георгия, учрежденного Екатериной II с девизом «За службу и храбрость». Также, в память о воинах-героях Великой Отечественной войны, в Москве был построен Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Святой Георгий в культуре

С момента крещения Руси житие святого Георгия с XIII века вошло в состав Прологов — сборников жизнеописаний святых. Эти книги пользовались популярностью как среди князей, так и среди простых людей, что свидетельствует о значимости святого в русской культуре.

Церкви святого Георгия в Москве

В Москве сохранилось около двадцати храмов, посвященных святому Георгию. На территории Коломенского расположены три уникальных сооружения: церковь Святого Георгия XIX века, деревянный храм Георгия Победоносца из Архангельской области, датируемый 1685 годом, и Георгиевская колокольня XVI века.

Погрузитесь в богатую историю святого Георгия и исследуйте его влияние на русскую культуру, посетив эту уникальную экспозицию.