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Мастер-класс «Волшебные магнитики на двоих в технике граттаж»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мастер-класс «Волшебные магнитики на двоих в технике граттаж»

Мастер-класс «Волшебные магнитики на двоих в технике граттаж»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс в Музее радио и телевидения. Создаем волшебные магниты

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы сможете создать собственное произведение искусства с помощью техники граттаж. Это замечательная возможность проявить свою креативность и удивить близкого человека оригинальным подарком.

Что такое граттаж?

Граттаж — это техника рисования, при которой верхний слой материала соскребается для создания рисунка. Вы можете выбрать любую тему, в зависимости от ваших навыков и настроения. Если вы не уверены в своих силах, не беспокойтесь! У нас есть готовые трафареты, которые помогут вам изобразить космический корабль, сказочных персонажей или даже новые галактики.

Стоимость и условия

Стоимость участия в мастер-классе указана для двоих человек. Обратите внимание, что экскурсия в стоимость не входит.

Где пройдет мастер-класс?

Мастер-класс состоится в Музее радио и телевидения. Это отличное место для творчества и вдохновения!

Не упустите возможность провести время с близким человеком и создать что-то уникальное. Приходите и творите!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
25 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
26 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
27 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
28 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
29 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
30 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
31 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
1 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
2 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
3 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
4 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
5 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
6 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
7 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
8 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
9 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
10 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
11 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
12 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
13 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
14 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
15 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
16 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
17 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
18 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
19 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
20 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
21 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
22 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
23 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
24 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
25 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
26 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
27 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
28 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
29 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
30 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽
31 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Волшебные магнитики на двоих в технике граттаж» Мастер-класс «Волшебные магнитики на двоих в технике граттаж» Мастер-класс «Волшебные магнитики на двоих в технике граттаж» Мастер-класс «Волшебные магнитики на двоих в технике граттаж» Мастер-класс «Волшебные магнитики на двоих в технике граттаж» Мастер-класс «Волшебные магнитики на двоих в технике граттаж»

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