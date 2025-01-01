Мастер-класс в Музее радио и телевидения. Создаем волшебные магниты

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы сможете создать собственное произведение искусства с помощью техники граттаж. Это замечательная возможность проявить свою креативность и удивить близкого человека оригинальным подарком.

Что такое граттаж?

Граттаж — это техника рисования, при которой верхний слой материала соскребается для создания рисунка. Вы можете выбрать любую тему, в зависимости от ваших навыков и настроения. Если вы не уверены в своих силах, не беспокойтесь! У нас есть готовые трафареты, которые помогут вам изобразить космический корабль, сказочных персонажей или даже новые галактики.

Стоимость и условия

Стоимость участия в мастер-классе указана для двоих человек. Обратите внимание, что экскурсия в стоимость не входит.

Где пройдет мастер-класс?

Мастер-класс состоится в Музее радио и телевидения. Это отличное место для творчества и вдохновения!

Не упустите возможность провести время с близким человеком и создать что-то уникальное. Приходите и творите!