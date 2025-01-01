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О концерте/спектакле

Иммерсивное шоу «Elements» в Арт-пространстве Luminar

«Elements» — это не просто шоу, а настоящее путешествие вглубь символики каждой из пяти стихий. Звуки, свет и движение сливаются воедино, создавая уникальную атмосферу, которая погружает зрителя в волшебный мир природы.

Стихии и их символика

Зрителей ждет захватывающее путешествие через пять стихий: огонь, воду, землю, воздух и эфир. Каждая стихия олицетворяет определенные аспекты мироздания и человеческой жизни:

  • Огонь — символ страсти, энергии и творческого начала.
  • Вода — отражает эмоции, интуицию и поток жизни.
  • Земля — ассоциируется с устойчивостью, материальным миром и плодородием.
  • Воздух — представляет свободу, мысль и коммуникацию.
  • Эфир — самая тонкая и духовная стихия, символизирующая божественное начало и высшие сферы сознания.

Каждая из этих стихий открывает новые грани внутреннего мира зрителей, погружая их в мир символов и глубоких значений.

Не упустите возможность

Если вы хотите испытать на себе магию единства с природой, не пропустите шоу «Elements» в Арт-пространстве Luminar. Это уникальный опыт, который оставит глубокий след в вашем сердце и душе.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
24 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
25 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
26 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
27 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
28 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
29 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
30 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
31 июля
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
1 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
2 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
3 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
4 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
5 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
6 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
7 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
8 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
9 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
10 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
11 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
12 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
13 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
14 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
15 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
16 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
17 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
18 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
19 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
20 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
21 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
22 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
23 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
24 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
25 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
26 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
27 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
28 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 250 ₽ 11:00 от 250 ₽ 12:00 от 250 ₽ 13:00 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:00 от 250 ₽ 16:00 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 250 ₽ 19:00 от 250 ₽ 20:00 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
29 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
30 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽
31 августа
Арт-пространство Luminar Москва, 2-я Останкинская, 3, МФК «Солнце Москвы»
10:00 от 350 ₽ 11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽ 20:00 от 350 ₽ 21:00 от 350 ₽

Фотографии

Elements Elements Elements

В ближайшие дни

Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
29 августа в 13:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 4500 ₽
Игровая программа «Параграф-42»
6+
Интерактивный
Игровая программа «Параграф-42»
15 ноября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 32000 ₽
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
16 августа в 10:30 Музей Павла и Сергея Третьяковых
Билеты
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