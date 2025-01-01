Зарница: командная игра для юных искателей приключений в пространстве Бункер-42 на Таганке

«Зарница» — это не просто игра, а увлекательное командное соревнование, которое развивает меткость, ловкость и находчивость у детей. В этом захватывающем квесте участники делятся на команды и проходят четыре этапа, каждый из которых насыщен интересными заданиями.

Что вас ждет?

Продолжительность программы составляет 80 минут. В ходе игры все участники обеспечиваются страйкбольным оборудованием для выполнения поставленных задач. Это не только увлекательно, но и безопасно, что делает игру идеальной для детей.

Как принять участие?

Чтобы стать частью «Зарницы», вам необходимо собрать группу из 10 человек — это минимальное количество участников для данной программы.

Дополнительные возможности

Если у вас больше игроков, не переживайте! Вы сможете докупить дополнительные билеты в день мероприятия, всего за 10 минут до начала игры, в кассе Бункера.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые эмоции и командный дух! Присоединяйтесь к нам и станьте частью увлекательного мира «Зарницы»!