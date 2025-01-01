Меню
Леди Баг и Супер-кот
Киноафиша Леди Баг и Супер-кот

Спектакль Леди Баг и Супер-кот

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Детский спектакль «Леди Баг и Супер-кот»

Наконец сбылась мечта миллионов фанатов: Леди Баг и отважный Супер Кот, вместе с другими знакомыми персонажами легендарного мультсериала, впервые оживают на сцене. Это уникальная возможность собрать всю семью и стать частью величайшего приключения!

Уникальная сценография и спецэффекты

Благодаря использованию инновационных технологий, зрители перенесутся во Францию — в те самые закоулки Парижа, знакомые по любимому мультику. Сцена, насыщенная эффектами, подарит вам ощущение настоящей магии.

Интригующий сюжет

Это не просто сказка — это история о настоящей любви и дружбе, наполненная неожиданными поворотами и захватывающими сценами. Каждое действие спектакля увлекает, заставляя зрителей переживать за любимых героев.

Интерактивное взаимодействие

Леди Баг и Супер Коту понадобится помощь всего зала, чтобы победить Бражника, Ринозавра и Спектру! Спектакль включает в себя интерактивы со зрителями, что делает событие еще более увлекательным.

Не упустите шанс посетить это удивительное представление — оно станет незабываемым событием для всей семьи!

Расписание

13 декабря
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
13:30 от 890 ₽ 16:30 от 890 ₽ 19:00 от 790 ₽
14 декабря
ЦКиИ «Щукино» Москва, Маршала Малиновского, 7
16:30 от 790 ₽ 19:00 от 790 ₽
20 декабря
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
11:00 от 790 ₽ 14:00 от 790 ₽ 17:00 от 790 ₽
21 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽ 16:00 от 790 ₽
27 декабря
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 890 ₽
28 декабря
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
16:30 от 790 ₽ 19:00 от 790 ₽
2 января
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
11:00 от 790 ₽ 13:30 от 790 ₽

