Детский спектакль «Леди Баг и Супер-кот»

Наконец сбылась мечта миллионов фанатов: Леди Баг и отважный Супер Кот, вместе с другими знакомыми персонажами легендарного мультсериала, впервые оживают на сцене. Это уникальная возможность собрать всю семью и стать частью величайшего приключения!

Уникальная сценография и спецэффекты

Благодаря использованию инновационных технологий, зрители перенесутся во Францию — в те самые закоулки Парижа, знакомые по любимому мультику. Сцена, насыщенная эффектами, подарит вам ощущение настоящей магии.

Интригующий сюжет

Это не просто сказка — это история о настоящей любви и дружбе, наполненная неожиданными поворотами и захватывающими сценами. Каждое действие спектакля увлекает, заставляя зрителей переживать за любимых героев.

Интерактивное взаимодействие

Леди Баг и Супер Коту понадобится помощь всего зала, чтобы победить Бражника, Ринозавра и Спектру! Спектакль включает в себя интерактивы со зрителями, что делает событие еще более увлекательным.

Не упустите шанс посетить это удивительное представление — оно станет незабываемым событием для всей семьи!