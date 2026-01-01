Спектакль Покровские ворота

Спектакль по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота»

В Драматическом театре им. Пушкина состоится спектакль по пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота». Это произведение воспроизводит атмосферу коммунальной квартиры на Петровском бульваре, навеянную воспоминаниями автора из собственного детства. Реплики персонажей стали настоящими цитатами, знакомыми многим театралам.

О спектакле

Спектакль — победитель I Межрегионального фестиваля-конкурса комедий по СФО «Зрительский успех». Это элегическая комедия в двух действиях длится 2 часа 20 минут с антрактом. История однозначно привлечёт тех, кто ценит ироничные и проникновенные произведения о прошлом.

Историческая справка

Пьеса «Покровские ворота» была написана в 1974 году. Леонид Зорин, создавая это произведение, хотел вернуться во времена своей молодости и передать знакомую атмосферу коммунальной жизни. Автор утверждает, что всё произошло в процессе воспоминаний, а его герои — это прообразы людей, с которыми он был знаком на момент написания.

Цитаты из пьесы

«Покровские ворота» завоевали любовь зрителей, а запоминающиеся реплики из спектакля мгновенно разошлись на цитаты. Если вы хотите улыбнуться и порадоваться настоящей комедии, этот спектакль — для вас!

Генеральным партнёром конкурса «Зрительский успех» выступила крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс. Красноярск». Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события!