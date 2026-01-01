Термен, Бурсов, Коджиро
12+
О концерте

Музыка на грани различных жанров: «Ten Steps to Silence»

Это захватывающее представление объединило необычайный состав музыкантов: Петра Термена, Ивана Бурсова и Хаджиме Коджиро. Их творчество волшебным образом сплетает фри-джаз, этнику, электронику и авангард.

Звуковая гармония

Терменвокс, саксофон и японские барабаны тайко идут рука об руку, создавая органичное музыкальное пространство. Каждый инструмент привносит свою уникальную ноту: терменвокс, как светящаяся линия мысли, саксофон — человеческое дыхание, а тайко призывает к телесному отзыву, задавая ритм ударов сердца.

О музыкантах

Пётр Термен — один из лучших исполнителей на терменвоксе в мире и правнук его изобретателя Льва Термена. Он также является руководителем «Школы терменвокса» и лауреатом международных музыкальных премий.

Иван Бурсов активно развивает российскую импровизационную сцену. Он не только педагог, но и участник многих театральных представлений, а также коллабораций с ведущими представителями авангарда.

Хаджиме Коджиро — японский музыкант, который экспериментирует с традиционными японскими барабанами тайко и создает экспериментальную музыку. Он не боится нарушать жанровые границы, включая элементы noize, dark-ambient, hardcore, metal и techno в свои произведения.

Сочинение будущего

Перформанс «Ten Steps to Silence» — это не просто музыкальная программа, а глубокая эмоциональная работа, где в финале тишина воспринимается не как вакуум, а как яркое послесловие, в котором можно ощутить все грани исполненного.

Не пропустите это удивительное событие, которое подарит уникальные эмоции и новые звуковые впечатления!

Июнь
21 июня воскресенье
15:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 800 ₽

