Концерт «Золотая коллекция русского романса» в Москве

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие «Золотая коллекция русского романса» — концерт в лицах, который подарит вам незабываемые мгновения. В программе прозвучат знаменитые городские романсы и русские народные песни в блестящих транскрипциях Валерия Калистратова. Вы услышите такие произведения, как «Отцвели хризантемы», «Две розы», «Очи черные» и «Улица, улица».

Неизвестные шедевры

Поклонники жанра смогут открыть для себя редкие шедевры, среди которых романс-песня «Наглядитесь, очи ясные», восстановленный благодаря режиссеру Сергею Образцову, и зажигательный «Гусарский офицер». Вокальное и актерское мастерство солистов Московского хорового театра создаст неповторимый колорит, благодаря которому каждый романс будет звучать как глубокая любовная исповедь.

История Московского хорового театра

Московский хоровой театр Бориса Певзнера был основан в 1991 году известным дирижером Борисом Певзнером и стал первым хоровым театром в новейшей музыкальной истории России. За двадцать восемь лет своего существования коллектив выработал уникальный стиль исполнения и завоевал множество поклонников. Опираясь на традиции камерного пения, театр погружает зрителя в особый эмоциональный мир, позволяя ему оказаться в Европейском салоне XIX века, в российской провинции или еврейском местечке.

Концерт в лицах

Борис Певзнер стремится к воплощению на сцене музыкальных циклов, объединенных единым художественным «стержнем». Так рождается новый, не имеющий аналогов в вокально-ансамблевой практике жанр — «концерт в лицах». Вместе с солистами театра выступает рояль, звучание которого обогащает художественную палитру ансамбля. Пианистка Елена Гречникова является полноправным соавтором всех творческих идей маэстро.

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут без антракта. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу русского музыкального салона и насладиться красотой романса!