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Лебединое озеро
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Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

6+
Режиссер Мариус Петипа, Лев Иванов
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Величественный балет на сцене Дома Музыки

«Лебединое озеро» — один из самых знаменитых балетов в мировой хореографии. Эта волнующая и трагическая история о заколдованной принцессе Одетте, превращенной в лебедя, и о принце Зигфриде, который решает любой ценой освободить её от чар, до сих пор привлекает зрителей своей эмоциональной глубиной и силой. История наполнена красотой, драмой и волнующими моментами, которые делают балет бессмертным.

Сюжет
Злой Гений, граф фон Ротбарт, пленил принцессу Одетту и её сестер, превращая их в лебедей. Чары можно снять лишь благодаря искренней любви. Принц Зигфрид, прибывший к озеру в поисках уединения, случайно встречает Одетту и влюбляется в неё. Они обмениваются клятвами верности, но зловещий Ротбарт, решивший разрушить их счастье, подменяет Одетту её дочерью, Одиллией. Принц, обманутый чарами, клянется в любви Одилли, что приводит к трагедии.

Главные моменты балета
Зигфрид обманывается и нарушает клятву, думая, что поклялся в любви Одетте, и в итоге попадает в ловушку. Ротбарт раскрывает его ошибку, и принц, в ужасе, бросается к озеру, чтобы исправить свою ошибку и спасти свою возлюбленную. В финале их ожидает финальная битва с Гением, полная трагизма и мощной эмоциональной силы.

Хореография
Балет в 2 актах, с классической хореографией Льва Иванова и Мариуса Петипа, в редакции Елены Черкасовой, продолжает завораживать зрителей своими танцевальными номерами и великолепной технической постановкой. Исполнение танцев, особенно в сценах «Лебеди» и «Белый балет», продолжает быть эталоном для многих хореографов и балетных театров по всему миру.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽

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