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Лебединое озеро
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Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

12+
Режиссер Лев Иванов
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Великий балет в постановке Театра им. Наталии Сац

«Лебединое озеро» — это один из самых знаменитых и любимых балетов в мире, и, конечно, Театр имени Наталии Сац не мог обойти его стороной. Этот балет, рожденный фантазией великого композитора П.И. Чайковского, давно стал символом русского балета, его одухотворенности и благородного величия.

Романтика, волшебство и трагедия
Романтическая легенда о принце, влюбленном в прекрасную Одетту, и злом волшебнике, который превращает ее в Белого лебедя, захватывает дух с первых аккордов музыки. Печальная история любви, где принца околдовывает коварный черный двойник Одетты — Одилия, никогда не оставляет зрителей равнодушными. Это история о борьбе света и тьмы, о верности и предательстве, о любви, способной победить все.

Классическая версия балета
В постановке Театра им. Наталии Сац этот великий балет представлен в классической версии, которая остается верной первым постановкам великого мастера Мариуса Петипа. Каждое движение танцоров, каждая сцена передают ту неповторимую атмосферу, которая делает «Лебединое озеро» шедевром мировой хореографии.

Эпоха и магия «Лебединого озера»
Балет «Лебединое озеро» — это не просто спектакль, а настоящее волшебство, которое происходит на глазах зрителей. Этот балет продолжает оставаться актуальным и востребованным на сценах лучших театров мира, а Театр им. Наталии Сац с гордостью продолжает сохранять традиции великого русского балета.

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Август
25 августа вторник
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1500 ₽
28 августа пятница
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1000 ₽

Фотографии

Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро

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