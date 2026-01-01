Оповещения от Киноафиши
Дурочка
Спектакль Дурочка

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Феерическая пародийная комедия «Дурочка»

Непрерывный поток юмора, протяжённостью в 2,5 часа, наполненный высококачественными шутками и тонкими психологическими оттенками, воистину станет наслаждением для искушённой театральной публики. Комедия рассказывает о любви в условиях современных нравов, насыщенных абсурдом, нравственной безалаберностью и эмоциональным цинизмом.

В центре сюжета — главная героиня Фрося Пенкина, чья беззащитная детскость ставит под сомнение привычные взгляды на мир. Задает ли она вопросы о простоте своих помыслов? Это оставляет зрителей в глубоком размышлении.

Непревзойдённая актёрская игра

Особое внимание привлекает исполнение ролей: актёры впечатляют яркими и сочными характерами своих персонажей. Этот спектакль можно назвать «актёрским», поскольку каждый из артистов на сцене словно на бенефисе демонстрирует все грани своего таланта.

Глубина образов и идеи

Зрители с радостью обсуждают целые эпизоды, отмечая неожиданную для комедийного жанра глубину. Петербургская актёрская школа изобилует талантом, что объясняет яркие впечатления от спектакля. Комедия положений затрагивает самые тонкие струны души зрителя, что делает её особенно ценной.

Купить билет на спектакль Дурочка

В других городах
Март
3 марта вторник
19:30
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽
31 марта вторник
19:30
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 600 ₽

