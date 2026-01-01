Спектакль Лебединое озеро

Гастроли Марийского театра оперы и балета: "Лебединое озеро"

Балет "Лебединое озеро" — знаменитая классика, считающаяся одной из самых любимых постановок зрителей по всему миру. Этот шедевр П. Чайковского завоевал сердца многомиллионной аудитории и на протяжении веков продолжает вдохновлять хореографов и ценителей искусства.

"Лебединое озеро" — балет в двух актах, который стал символом величия танца и его выразительности. Чарующая музыка и грация движений словно завораживают и погружают в сказочный мир, полный тайн и философских глубин, заложенных талантливым композитором.

В постановке Марийского театра классика русского балета обретает новые, более сложные и изысканные черты благодаря хореографии Константина Иванова. Труппа театра раскрывает весь свой творческий потенциал, предлагая зрителям не только виртуозное исполнение, но и подлинную красоту танца.

Художник Борис Голодницкий создает сценическое пространство, наполняя его воздухом и светом. Это "крылатое" царство окружено белоснежными перьями, которые, вместе с восторженными вздохами зрителей, взовьются к небесам в финале, оставляя в душе неизгладимый след магии искусства.