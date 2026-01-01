Спектакль «Конёк-Горбунок» – волшебные приключения для всей семьи

«Конёк-Горбунок» – это удивительная история о простом крестьянине Иване и его фантастическом друге, Коньке-Горбунке. Постановка основана на знаменитой русской сказке и наполнена фолк-музыкой и захватывающими танцевальными номерами.

Красочная атмосфера

Nовый театр Сочи, известный своими мультижанровыми спектаклями, представляет вашим детям возможность насладиться великолепными декорациями и костюмами, которые создают уникальный мир волшебства и чудес.

Подходящее для всей семьи

Спектакль идеально подходит для зрителей от 7 до 11 лет и подарит незабываемые эмоции как детям, так и взрослым. Вы встретите любимых героев сказки и станете свидетелями невероятных перевоплощений, которые заставят ваше сердце трепетать в такт захватывающим приключениям.

Открывайте двери в мир удивительного с «Коньком-Горбунком» и погружайтесь в атмосферу сказки, полной чудес и волшебства!

Источник: newtheatersochi.ru