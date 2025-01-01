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Minecraft show — Майнкрафт шоу
Киноафиша Minecraft show — Майнкрафт шоу

Спектакль Minecraft show — Майнкрафт шоу

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О концерте/спектакле

Погружение в мир Майнкрафта: уникальное приключение для всей семьи

Перед вами уникальная возможность погрузиться в мир Майнкрафта, где игра станет реальностью. Вы станете частью большой команды и отправитесь в увлекательное приключение вместе с любимыми героями: Стивом, красавицей Марго и храбрым Джо.

Испытания и локации

Каждый из вас сможет побывать в самых различных локациях игры и проявить свои знания, помогая главным героям справляться с испытаниями. Смогут ли они преодолеть все преграды? Это зависит только от вас!

Реквизит и атмосфера

Мы приготовили для вас целую фуру реквизита, которая сделает ваше погружение в игру незабываемым:

  • Ростовые куклы
  • Уникальные костюмы героев
  • Оружие из игры
  • Летающий гаст
  • Огромные верстак и печь
  • Волшебный сундук
  • Качественная звуковая аппаратура
  • Яркое и разнообразное световое оборудование
  • Спецэффекты, включая дымовые машины и мощные пушки с конфетти
  • Летающие персонажи

Не пропустите Майнкрафт Шоу!

Приготовьтесь к незабываемым эмоциям и захватывающим приключениям. Мы ждем вас на Майнкрафт Шоу!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 13 сентября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
12:00 от 900 ₽ 15:00 от 900 ₽ 19:00 от 900 ₽

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