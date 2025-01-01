Спектакль Лавина

Завораживающий мир народного эпоса

В одном затерянном горном селении, окружённом белоснежными вершинами, жизнь течёт в полной тишине. Здесь, где любой громкий звук может вызвать лавину, девять месяцев в году деревня замирает, и лишь летом возвращается радость жизни. В это время люди вновь начинают говорить, смеяться, кричать, праздновать свадьбы и играть на барабанах, наслаждаясь счастьем. Но этот вековой уклад нарушается, когда община начинает подозревать молодых влюблённых в нарушение древнего закона, который веками защищал деревню от разрушительных природных сил.

Тишина, угроза и сопротивление

Вопрос о том, смогут ли молодые люди убедить старейшин, стоит на фоне угрожающей тишины, царящей в деревне. Звенящая молчаливая атмосфера становится метафорой страха и неизбежности, с которым сталкиваются жители, пытаясь победить свои предрассудки и опасения. Спектакль насыщен яркими метафорами и острым сюжетом, что делает его по-настоящему увлекательным.

Тунджер Джюдженоглу и его международное признание

Пьеса написана турецким драматургом Тунджером Джюдженоглу, которому в 2024 году могло бы исполниться 80 лет. Джюдженоглу — лауреат множества престижных театральных премий, чьи произведения ставились на сценах более 30 стран мира, включая Россию, Германию, Францию, Польшу, Австралию и США.

Режиссёрская интерпретация Сойжин Жамбаловой

Режиссёр Сойжин Жамбалова, известная своими завораживающими театральными мирами, адаптировала эту пьесу для Бурятского театра драмы им. Хоца Намсараева. Её спектакли виртуозно соединяют элементы народного эпоса, сказок, мифов, а также документальные истории. Режиссёрский стиль Жамбаловой был высоко оценён, и её работы становились лауреатами таких престижных премий, как Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» и Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин».