Спектакль Эй, кто-нибудь!

Америка 30-х годов XX века

Парень — эмигрант-армянин в поисках удачи оказывается в маленьком провинциальном городке, не знакомом с «законами», которые здесь царят. Местные жители, установившие эти «законы», безжалостны, а их развлечения порой жестоки. Вскоре он становится жертвой, приговорен, избит и брошен в тюрьму.

Конец или новый шанс?

Казалось бы, его жизнь заканчивается нелепо и бессмысленно. Но в самый неожиданный момент все меняется. В его камеру попадает юное существо, чудом посланное судьбой. «Обязательно должен найтись человек, который любит тебя, даже если ты плохой». Это новое знакомство дает надежду на спасение, даже когда кажется, что все потеряно.

Крик души

«Эй, кто-нибудь!..» — это крик отчаявшегося человека, обращенный в пустоту. Но!.. «Взывайте, да услышится…»