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Эй, кто-нибудь!
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Киноафиша Эй, кто-нибудь!

Спектакль Эй, кто-нибудь!

Постановка
Армянский театр Славы Степаняна 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Америка 30-х годов XX века

Парень — эмигрант-армянин в поисках удачи оказывается в маленьком провинциальном городке, не знакомом с «законами», которые здесь царят. Местные жители, установившие эти «законы», безжалостны, а их развлечения порой жестоки. Вскоре он становится жертвой, приговорен, избит и брошен в тюрьму.

Конец или новый шанс?
Казалось бы, его жизнь заканчивается нелепо и бессмысленно. Но в самый неожиданный момент все меняется. В его камеру попадает юное существо, чудом посланное судьбой. «Обязательно должен найтись человек, который любит тебя, даже если ты плохой». Это новое знакомство дает надежду на спасение, даже когда кажется, что все потеряно.

Крик души
«Эй, кто-нибудь!..» — это крик отчаявшегося человека, обращенный в пустоту. Но!.. «Взывайте, да услышится…»

Режиссер
Слава Степанян
В ролях
Виталий Маркс
Зита Бадалян
Софья Торосян
Рипсимэ Гюлезян
Арсен Егиянц

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 ноября
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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