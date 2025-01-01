Погружение в мир «Ла-Ла Ленд» в Планетарии 1

Саундтрек из легендарного оскароносного мюзикла «Ла-Ла Ленд» оживет на фоне завораживающей полнокупольной графики Планетария 1. Это уникальное событие позволит вам погрузиться в атмосферу культового фильма, наслаждаясь исполнением лучших представителей джазовой сцены Санкт-Петербурга.

Музыка, которая запоминается

В программе прозвучат полюбившиеся многим композиции, такие как:

«City of Stars»

«Another Day of Sun»

«Someone in the Crowd»

«A Lovely Night»

«Mia & Sebastian's Theme»

«Planetarium»

«Audition»

Каждая из этих композиций создает уникальную атмосферу и передает эмоции, которые переживают главные герои в разные моменты своей жизни. Бархатный вокал и глубокое звучание саксофона и контрабаса будут составлять единое целое с мириадами звезд на огромном куполе.

Зачем стоит посетить?

Это событие не только порадует ценителей музыки, но и станет настоящим визуальным праздником. Не упустите возможность насладиться волшебством «Ла-Ла Ленда» в таком необычном формате!