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Ла-Ла Ленд
Киноафиша Ла-Ла Ленд

Ла-Ла Ленд

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир «Ла-Ла Ленд» в Планетарии 1

Саундтрек из легендарного оскароносного мюзикла «Ла-Ла Ленд» оживет на фоне завораживающей полнокупольной графики Планетария 1. Это уникальное событие позволит вам погрузиться в атмосферу культового фильма, наслаждаясь исполнением лучших представителей джазовой сцены Санкт-Петербурга.

Музыка, которая запоминается

В программе прозвучат полюбившиеся многим композиции, такие как:

  • «City of Stars»
  • «Another Day of Sun»
  • «Someone in the Crowd»
  • «A Lovely Night»
  • «Mia & Sebastian's Theme»
  • «Planetarium»
  • «Audition»

Каждая из этих композиций создает уникальную атмосферу и передает эмоции, которые переживают главные герои в разные моменты своей жизни. Бархатный вокал и глубокое звучание саксофона и контрабаса будут составлять единое целое с мириадами звезд на огромном куполе.

Зачем стоит посетить?

Это событие не только порадует ценителей музыки, но и станет настоящим визуальным праздником. Не упустите возможность насладиться волшебством «Ла-Ла Ленда» в таком необычном формате!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 1200 ₽

Фотографии

Ла-Ла Ленд Ла-Ла Ленд Ла-Ла Ленд Ла-Ла Ленд Ла-Ла Ленд Ла-Ла Ленд

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