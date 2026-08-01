Магия свечей. Орган и дудук: слияние двух миров

Музыкальный диалог двух культур в церкви Петрикирхе

В лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе) вас ждет уникальное музыкальное событие, где величественный орган и проникновенный дудук создадут незабываемую атмосферу. Исполнительница органной партии, Ольга Котлярова, известна своим мощным и выразительным стилем, который прекрасно дополнит мелодии, исполняемые Хачатуром Саркисьянцем на дудуке — инструменте, имеющем глубокие корни в армянской культуре.

В программе прозвучат произведения великого армянского композитора Комитаса, а также атмосферные работы Ханса Циммера и трогательные народные армянские мелодии. Это редкое сочетание стилей и традиций обещает создать волшебное музыкальное пространство, наполненное светом и душевностью.

Уникальная акустика храма, в сочетании с мерцанием свечей, сделает концерт особенно запоминающимся. Каждый звук будет резонировать в сердце, оставляя долгие воспоминания. Концерт длится 1 час и подходит для зрителей старше 6 лет.

Исполнители:

Орган — Ольга Котлярова

Дудук — Хачатур Саркисьянц

Не упустите возможность насладиться замечательной музыкой в уединенной и загадочной атмосфере Петрикирхе!