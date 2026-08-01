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Магия свечей. Орган и дудук: слияние двух миров
Киноафиша Магия свечей. Орган и дудук: слияние двух миров

Магия свечей. Орган и дудук: слияние двух миров

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный диалог двух культур в церкви Петрикирхе

В лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе) вас ждет уникальное музыкальное событие, где величественный орган и проникновенный дудук создадут незабываемую атмосферу. Исполнительница органной партии, Ольга Котлярова, известна своим мощным и выразительным стилем, который прекрасно дополнит мелодии, исполняемые Хачатуром Саркисьянцем на дудуке — инструменте, имеющем глубокие корни в армянской культуре.

В программе прозвучат произведения великого армянского композитора Комитаса, а также атмосферные работы Ханса Циммера и трогательные народные армянские мелодии. Это редкое сочетание стилей и традиций обещает создать волшебное музыкальное пространство, наполненное светом и душевностью.

Уникальная акустика храма, в сочетании с мерцанием свечей, сделает концерт особенно запоминающимся. Каждый звук будет резонировать в сердце, оставляя долгие воспоминания. Концерт длится 1 час и подходит для зрителей старше 6 лет.

Исполнители:

  • Орган — Ольга Котлярова
  • Дудук — Хачатур Саркисьянц

Не упустите возможность насладиться замечательной музыкой в уединенной и загадочной атмосфере Петрикирхе!

Купить билет на концерт Магия свечей. Орган и дудук: слияние двух миров

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В других городах
Август
Сентябрь
22 августа суббота
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 400 ₽
30 сентября среда
21:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24

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