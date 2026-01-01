Вселенная голосов: музыкальное шоу ЮLaйк

В «Планетарий №1» пройдёт музыкальное шоу с участием группы «Юlaйк». В программе — многоголосые аранжировки хитов таких исполнителей, как Queen, Evanescence, Celine Dion, Аигел и Sting. Зрители погрузятся в исследование себя и космоса на фоне космических пейзажей. Группа «Юlaйк», созданная в Санкт-Петербурге, — это оркестр из пяти женских голосов, исполняющий современные акапелла-композиции. Их творчество завоевало признание на международных конкурсах, а также включено в крупные плейлисты на Яндекс-музыке и на ТВ-шоу «Ну-ка все вместе». Шоу понравится любителям акапеллы и уникальных музыкальных опытов.