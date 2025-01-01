Спектакль Квест «Алькатрас»

Квест «Алькатрас» для детей в Санкт-Петербурге

Испытайте себя в легендарном побеге из Алькатраса! Сможете ли вы выбраться из самой охраняемой тюрьмы в мире? Квест «Алькатрас» от компании «Взаперти» приглашает вас погрузиться в атмосферу знаменитой тюрьмы, откуда еще никто не сумел сбежать... до сегодняшнего дня!

Динамичный сценарий

Почувствуйте себя настоящим героем, который готовится к самому дерзкому штурму в истории. Вас и вашу команду ждёт незабываемое приключение, полное интриг и опасностей.

Сложные головоломки

Разгадайте тайны и ловушки, чтобы найти путь к свободе. Каждая подсказка может стать вашей единственной надеждой на спасение.

Реалистичные декорации

Ощутите атмосферу настоящей тюрьмы Алькатрас благодаря тщательно воссозданным интерьерам, которые подарят вам ощущение полного погружения.

Невероятный адреналин

Время не на вашей стороне, и каждый момент на вес золота. Почувствуйте, как сердце колотится в груди от напряжения и азартных приключений!

Высокие стандарты качества

Мы стремимся к тому, чтобы каждый квест стал для вас уникальным и запоминающимся. Безопасность превыше всего: гарантируем комфорт каждого участника в течение всей игры.

Забудьте о скуке

Если хотите усилить впечатление от квеста, добавьте актера - злодея, который не даст вам заскучать!

Подготовка к квесту

Для прохождения вам потребуется спортивная одежда и сменная обувь. Квест проходит в той же локации, что и «Фредди Крюгер». Помните: каждый неверный шаг может обернуться большими неприятностями.

Бронирование

Не упустите шанс испытать свои навыки и проверить, способны ли вы на невозможное. Забронируйте квест «Алькатрас» и докажите, что ни одна тюрьма не сможет вас удержать! Если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

Более 200 квадратных метров и десять разных блоков в самом сердце легендарной тюрьмы, где на каждом шагу ловушка, а за углом поджидает опасность. Вам предстоит пройти этот путь, сорвать планы преступного гения и выбраться до того, как будет слишком поздно. А из оружия – только собственный интеллект. Рискнете?