Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квест «Алькатрас»
Киноафиша Квест «Алькатрас»

Спектакль Квест «Алькатрас»

6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квест «Алькатрас» для детей в Санкт-Петербурге

Испытайте себя в легендарном побеге из Алькатраса! Сможете ли вы выбраться из самой охраняемой тюрьмы в мире? Квест «Алькатрас» от компании «Взаперти» приглашает вас погрузиться в атмосферу знаменитой тюрьмы, откуда еще никто не сумел сбежать... до сегодняшнего дня!

Динамичный сценарий

Почувствуйте себя настоящим героем, который готовится к самому дерзкому штурму в истории. Вас и вашу команду ждёт незабываемое приключение, полное интриг и опасностей.

Сложные головоломки

Разгадайте тайны и ловушки, чтобы найти путь к свободе. Каждая подсказка может стать вашей единственной надеждой на спасение.

Реалистичные декорации

Ощутите атмосферу настоящей тюрьмы Алькатрас благодаря тщательно воссозданным интерьерам, которые подарят вам ощущение полного погружения.

Невероятный адреналин

Время не на вашей стороне, и каждый момент на вес золота. Почувствуйте, как сердце колотится в груди от напряжения и азартных приключений!

Высокие стандарты качества

Мы стремимся к тому, чтобы каждый квест стал для вас уникальным и запоминающимся. Безопасность превыше всего: гарантируем комфорт каждого участника в течение всей игры.

Забудьте о скуке

Если хотите усилить впечатление от квеста, добавьте актера - злодея, который не даст вам заскучать!

Подготовка к квесту

Для прохождения вам потребуется спортивная одежда и сменная обувь. Квест проходит в той же локации, что и «Фредди Крюгер». Помните: каждый неверный шаг может обернуться большими неприятностями.

Бронирование

Не упустите шанс испытать свои навыки и проверить, способны ли вы на невозможное. Забронируйте квест «Алькатрас» и докажите, что ни одна тюрьма не сможет вас удержать! Если администратор не сможет с вами связаться для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

Более 200 квадратных метров и десять разных блоков в самом сердце легендарной тюрьмы, где на каждом шагу ловушка, а за углом поджидает опасность. Вам предстоит пройти этот путь, сорвать планы преступного гения и выбраться до того, как будет слишком поздно. А из оружия – только собственный интеллект. Рискнете?

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 2 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 20 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 27 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 4 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 10 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 15 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 17 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 18 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 24 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 25 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 1 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 2 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 6700 ₽ 11:20 от 6700 ₽ 12:40 от 6700 ₽ 14:00 от 6700 ₽ 15:20 от 6700 ₽ 16:40 от 6700 ₽ 18:00 от 6700 ₽ 19:20 от 6700 ₽ 20:40 от 6700 ₽
Санкт-Петербург, 8 декабря
«Взаперти» на Стахановцев, 21 Санкт-Петербург, Стахановцев, 21
10:00 от 5300 ₽ 11:20 от 5300 ₽ 12:40 от 5300 ₽ 14:00 от 5300 ₽ 15:20 от 5300 ₽ 16:40 от 5300 ₽ 18:00 от 6300 ₽ 19:20 от 6300 ₽ 20:40 от 6300 ₽

В ближайшие дни

Лебединое озеро
0+
Балет
Лебединое озеро
25 сентября в 20:00 Концертный зал отеля «Санкт-Петербург»
от 1900 ₽
Квест «Заброшка: аномальная зона»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Заброшка: аномальная зона»
2 сентября в 20:40 «Взаперти» на Стахановцев, 19
от 8600 ₽
Квест-перформанс «Сайлент Хилл»
16+
Перформанс Иммерсивный
Квест-перформанс «Сайлент Хилл»
22 сентября в 22:35 «Взаперти» на Казанской
от 7600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше