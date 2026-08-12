Квест для детей в музее русской сказки

В музее русской сказки пройдёт увлекательный квест «Здравствуй, сказка». Этот интерактивный проект будет интересен семьям с детьми и позволит погрузиться в мир любимых персонажей.

Как проходит квест

Участники получат буклет с заданиями, которые будут читать взрослые, а выполнять — дети. В процессе квеста ребята встретят Лисичку и других героев сказок, загадающие загадки и предлагающие увлекательные задания. Квест выполнен без гида, что делает его ещё более интерактивным и интересным.

Что ждёт участников

Сказочный маршрут, насыщенный приключениями;

Интересные задания в буклете;

Загадки для детей;

Встречи с любимыми героями сказок;

Финальный подарок — сказка о своем приключении;

Сладкое угощение к чаю.

Квест предназначен для детей от 4 лет. Обратите внимание, что для участия детям до 14 лет нужен сопровождающий взрослый, для которого требуется отдельный билет.