Спектакль Квест «Заброшка: аномальная зона»

Квест «Заброшка: аномальная зона»
6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квест для детей «Заброшка: аномальная зона» в Санкт-Петербурге

Квест «Заброшка: аномальная зона» в Санкт-Петербурге — это захватывающее атмосферное приключение для детей и подростков в жанре приключенческого квеста. Участники окажутся в настоящей заброшенной зоне, где на каждом шагу будут скрываться загадки, нестандартные задания и таинственные артефакты.

Идеальный вариант для активного отдыха

Этот квест — идеальный выбор для детского праздника или активного семейного досуга. Он рассчитан на команды от 2 до 8 человек и подходит для детей от 8 лет. В процессе игры ребята не только весело проведут время, но и научатся работать в команде, проявят логику, смекалку и внимательность.

Безопасная и увлекательная атмосфера

Квест-комната полностью безопасна и адаптирована для игроков младшего и среднего возраста. Это настоящая «заброшка», которую никто не посещал более 40 лет — мечта юного сталкера! Здесь находится засекреченная лаборатория ST-19 с настоящим бункером, полный таинственных открытий.

Загадки аномального мира

Вы не поверите своим глазам, ведь аномалии, которые нашли здесь себе пристанище, на самом деле существуют! Однако нельзя отвлекаться: необходимо всё до мельчайших деталей обследовать, потому что баллона с кислородом хватит только на один час.

Сложная задача

Самая главная задача — найти и восстановить неработающие реакторы, чтобы не допустить катастрофы, а также добыть вакцину, чтобы оживить и спасти всех лабораторных животных и, возможно, даже людей. От вас требуется проявить внимательность к деталям и понять, что же произошло здесь много лет назад.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир загадок и приключений!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
«Взаперти» на Стахановцев, 19 Санкт-Петербург, Стахановцев, 19
14:00 от 7800 ₽ 15:20 от 7800 ₽ 16:40 от 7800 ₽ 18:00 от 8600 ₽ 19:20 от 8600 ₽ 20:40 от 8600 ₽
