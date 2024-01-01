Спектакль Квест «Иллюзия обмана»

Добро пожаловать в захватывающий квест «Иллюзия Обмана» от компании «Взаперти»! Здесь у вас есть уникальная возможность проверить свои навыки и хитрость, оказавшись в центре удивительных событий, где вам предстоит разгадать секреты лучших иллюзионистов мира и ограбить банк. Приготовьтесь к тому, что не все будет таким, как кажется!
Вы – Всадники, ваша задача – нести в мир искусство иллюзионистов, помогать слабым, защищать бедных и стоять на страже справедливости. В процессе игры вы познаете все секреты мастерства фокусников: научитесь перемещаться во времени и пространстве, управлять стихиями и доставать из шляпы всё, что заблагорассудится. Но не забывайте – за каждым вашим шагом следят!
Важно! Если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.
Компания «Взаперти» ждет вас – ваши приключения начинаются здесь!