Спектакль Квест «Алиса в Стране Чудес»

Погружение в страну чудес. Квест с аниматором для детей по потивам Алисы в стране чудес

Вы видите странный пузырек с цветной жидкостью, на котором написано: «Выпей меня!». Страна чудес приглашает вас в гости. Загляните на чай к веселому Шляпнику, найдите Чеширского кота и решите все загадки Красной королевы! Мир вокруг становится чудесатее с каждой минутой.

Квест для взрослых и детей

Представляем вашему вниманию одну из самых популярных версий квеста в Санкт-Петербурге — «Алиса в стране чудес». Погружение в знаменитый сюжет обещает незабываемые впечатления как для взрослых, так и для детей:

Для взрослых: уникальная версия с масштабными локациями и необычными элементами.

уникальная версия с масштабными локациями и необычными элементами. Для детей: возможность попасть в сказку вместе с Алисой и почувствовать себя героем любимой книги!

Организация детского праздника

Вы можете провести яркий детский праздник, который включает:

Квест с аниматором (Алиса или Шляпник);

Тематический лаунж с диванчиками и детским караоке для праздничного чаепития;

Мастер-класс «Лизуны» и/или эффектное шоу с сухим льдом, фокусами или дискотекой!

При бронировании квеста вы можете выбрать любые дополнительные опции, чтобы сделать праздник ещё более ярким. Обратите внимание, что перечень и вид включенных в стоимость квеста персонажей может отличаться от показанных на фото или видео-материалах.

Важные детали

Квест проходит в той же локации, что и «Безумие Алисы». Также уточняем, что в квесте присутствует бесконтактное взаимодействие с актёром. Если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования, или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра может быть отменена.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир «Алисы в стране чудес»! Убедитесь, что вы готовы к незабываемым приключениям!