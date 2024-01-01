Спектакль Перформанс с актером «Хищник»

Квест для взрослых "Хищник": Пройдите через мир ужаса

Окунитесь в мир захватывающего ужаса с квестом «Хищник» от компании «Взаперти»! Готовы испытать свои нервы и умение действовать в экстремальных ситуациях?

Квест «Хищник» перенесёт вас в мрачный и опасный мир, где каждый шаг может стать последним. Вы и ваша команда окажетесь в центре жуткой истории, где предстоит раскрыть тайну зловещего существа, преследующего вас по пятам. Ваше выживание зависит от сообразительности, скорости и способности работать в команде.

Сюжет

Корабль инопланетных охотников за трофеями потерпел крушение. Остатки выжившего экипажа были захвачены и помещены в секретную лабораторию для изучения. Но что-то пошло не так... Вам предстоит почувствовать на себе все грани первобытного, инопланетного страха и ужаса. Сможете ли вы выжить и выбраться живыми, зависит только от вас!

Что вас ждёт на квесте

Непередаваемая атмосфера ужаса: Реалистичные декорации и звуковые эффекты создадут ощущение присутствия в самом центре событий.

Адреналин и острые ощущения: Почувствуйте, как учащается пульс с каждым шагом, и приготовьтесь к неожиданным поворотам.

Интеллектуальные испытания: Головоломки и задачи, требующие нестандартного мышления и быстрой реакции.

Командная работа: Только совместными усилиями вы сможете противостоять Хищнику и найти выход из этого кошмара.

Перформанс с актером

Перформанс «Хищник» от «Взаперти» — это место, где можно получить свою дозу адреналина. В огромном квесте много лазов и ловушек, где вы сможете побегать всей большой командой.

При бронировании вы можете добавить дополнительного актера, чтобы усилить эффект. Перформанс проходит на локации квеста «Динозавры: Парк Юрского периода».

Важные детали

Обратите внимание, что квест с актером бесконтактный. Актер не применяет силу к игрокам в игре. В квесте присутствует бесконтактное взаимодействие с актером. Также перечень персонажей, включённых в стоимость игры, может отличаться от представленных на фото и видео-материалах. Рекомендуем уточнить информацию перед игрой.

Если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.

Записывайтесь на квест прямо сейчас и испытайте настоящий ужас вместе с «Взаперти»!