Спектакль Перформанс с актером «Хищник»

Окунитесь в мир захватывающего ужаса с квестом «Хищник» от компании «Взаперти»! Готовы испытать свои нервы и умение действовать в экстремальных ситуациях?
Квест «Хищник» перенесёт вас в мрачный и опасный мир, где каждый шаг может стать последним. Вы и ваша команда окажетесь в центре жуткой истории, где предстоит раскрыть тайну зловещего существа, преследующего вас по пятам. Ваше выживание зависит от сообразительности, скорости и способности работать в команде.
Корабль инопланетных охотников за трофеями потерпел крушение. Остатки выжившего экипажа были захвачены и помещены в секретную лабораторию для изучения. Но что-то пошло не так... Вам предстоит почувствовать на себе все грани первобытного, инопланетного страха и ужаса. Сможете ли вы выжить и выбраться живыми, зависит только от вас!
Перформанс «Хищник» от «Взаперти» — это место, где можно получить свою дозу адреналина. В огромном квесте много лазов и ловушек, где вы сможете побегать всей большой командой.
При бронировании вы можете добавить дополнительного актера, чтобы усилить эффект. Перформанс проходит на локации квеста «Динозавры: Парк Юрского периода».
Обратите внимание, что квест с актером бесконтактный. Актер не применяет силу к игрокам в игре. В квесте присутствует бесконтактное взаимодействие с актером. Также перечень персонажей, включённых в стоимость игры, может отличаться от представленных на фото и видео-материалах. Рекомендуем уточнить информацию перед игрой.
Если администратор не сможет связаться с вами для финального подтверждения бронирования или предоплата не будет внесена за 24 часа до даты квеста, игра будет отменена.
Записывайтесь на квест прямо сейчас и испытайте настоящий ужас вместе с «Взаперти»!