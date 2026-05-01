Квест «Роблокс. Собери скин!»

Захватывающий квест для детей от 6 лет

Приглашаем детей от 6 лет и старше на увлекательный квест «Роблокс. Собри скин!» в парке «Волшебная миля». Время проведения квеста составляет 45 минут, но это еще не все! После его завершения юные герои смогут свободно наслаждаться играми в парке без ограничения времени.

Интерактивные испытания

В ходе квеста участники станут настоящими героями игровых вселенных. Они пройдут различные испытания в стилях «Майнкрафт» и «Гарри Поттер», решая головоломки, находя подсказки и даже играя в баскетбол с ведущим. Главной задачей станет сбор монеток и создание уникального скина!

Условия участия

Важно отметить, что на квест допускаются только дети от 5 лет, без сопровождения взрослых. Взрослые, желающие участвовать в мероприятии, должны приобрести билеты на спектакль, так как входной билет в парк не дает права на участие в квесте.

Что включает в себя билет

Цена билета уже включает:

Посещение парка без ограничения времени;

Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам;

Участие во всех мастер-классах в течение дня;

Посещение сферического кинотеатра с просмотром фильмов и мультфильмов по расписанию;

Участие в интерактивных мероприятиях, анимационных программах, играх, дискотеках и шоу-программах;

Кулеры с питьевой водой и стаканчиками на территории парка;

Wi-Fi в зоне всего парка.

Обязательные условия

При посещении парка обязательна сменная обувь как для детей, так и для взрослых. Соблюдайте правила и готовьтесь к незабываемым приключениям!