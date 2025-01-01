Спектакль Ведьма из чуланчика

Спектакль по сказке Пьера Грипари

Приглашаем вас на удивительное театральное приключение по мотивам сказки французского писателя Пьера Грипари. Эта история о том, как любопытство может привести к самым неожиданным событиям.

О чем сказка?

Действие разворачивается в Париже. Месье Пьер становится владельцем уютного дома, где есть всё: кухня, ванная, прихожая... и загадочный чуланчик для веников. Но в этом чулане живёт ведьма!

Она не выходит, если не произнести особые слова. Казалось бы, всё просто: не знаешь слов — и живёшь спокойно. Но разве можно удержаться, когда слова известны? Любопытство берёт верх, и месье Пьер оказывается лицом к лицу с ведьмой.

Но не переживайте, у него есть верный друг Башир и волшебные рыбки, способные творить настоящие чудеса.

Почему стоит прийти?

Это захватывающая история, которая полна волшебства, юмора и приключений.

Спектакль напоминает о том, как важно быть любознательным, но в то же время осторожным.

Атмосфера старого Парижа, яркие персонажи и неожиданные повороты сюжета подарят незабываемые эмоции.

Приходите в театр, чтобы узнать, чем закончилась встреча месье Пьера с ведьмой из чуланчика!