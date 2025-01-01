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Ведьма из чуланчика
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Спектакль Ведьма из чуланчика

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказке Пьера Грипари

Приглашаем вас на удивительное театральное приключение по мотивам сказки французского писателя Пьера Грипари. Эта история о том, как любопытство может привести к самым неожиданным событиям.

О чем сказка?

Действие разворачивается в Париже. Месье Пьер становится владельцем уютного дома, где есть всё: кухня, ванная, прихожая... и загадочный чуланчик для веников. Но в этом чулане живёт ведьма!

Она не выходит, если не произнести особые слова. Казалось бы, всё просто: не знаешь слов — и живёшь спокойно. Но разве можно удержаться, когда слова известны? Любопытство берёт верх, и месье Пьер оказывается лицом к лицу с ведьмой.

Но не переживайте, у него есть верный друг Башир и волшебные рыбки, способные творить настоящие чудеса.

Почему стоит прийти?

  • Это захватывающая история, которая полна волшебства, юмора и приключений.
  • Спектакль напоминает о том, как важно быть любознательным, но в то же время осторожным.
  • Атмосфера старого Парижа, яркие персонажи и неожиданные повороты сюжета подарят незабываемые эмоции.

Приходите в театр, чтобы узнать, чем закончилась встреча месье Пьера с ведьмой из чуланчика!

Режиссер
Петр Васильев
В ролях
Вадим Франчук
Светлана Есменеева
Леонид Зябкин
Дмитрий Кушнерев
Наталья Потапова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Ведьма из чуланчика Ведьма из чуланчика Ведьма из чуланчика Ведьма из чуланчика Ведьма из чуланчика Ведьма из чуланчика

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