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Красная Шапочка
Билеты от 700₽
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

0+
Режиссер Николай Андросов
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О спектакле

Балет «Красная Шапочка» от Русских сезонов

«Красная Шапочка» — одна из самых известных сказок в мире, которая в новой интерпретации оживает на сцене Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны». Это уникальный спектакль, в котором классический балет переплетается с яркими сценическими решениями.

Сказка, которую родители читают своим детям с раннего возраста, несет важный моральный урок: следует всегда слушаться родных и быть осторожными с незнакомцами. Наша героиня Красная Шапочка забывает об этих предостережениях и попадает в ловушку хитрого Волка. На своем пути она встречает множество лесных жителей — Белочек, Пчелок, Дятла, Сову, Крота и Ежика — которые пытаются предупредить ее о коварстве Волка. К сожалению, она решает игнорировать их советы.

Волк, используя нездоровое зрение Бабушки, занимает ее место в кровати, поджидая Красную Шапочку. Но на помощь девочке приходят Добрый охотник и Лесорубы, которые спасают ее и Бабушку от беды. Вернувшись к матери, Красная Шапочка благодарит своих спасителей и обещает в будущем всегда следовать советам взрослых.

Спектакль создан талантливым хореографом и заслуженным деятелем искусств России Николаем Андросовым. Воспитанник знаменитой школы Игоря Моисеева, он основал ансамбль «Русские сезоны» в 1991 году, продолжая традиции великого Сергея Дягилева. В репертуаре ансамбля — танцы народов мира, уникальные балеты для детей и современные хореографические миниатюры. В спектакле «Красная Шапочка» используется музыкальная фонограмма, что добавляет ему современности и динамики.

Это спектакль станет замечательным выбором для родителей и их детей, которые хотят насладиться красотой балета и поучительной историей о дружбе, доверии и важности слушаться взрослых.

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24 октября суббота
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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