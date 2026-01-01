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Гринч. Новогодний переполох
Билеты от 1100₽
Киноафиша Гринч. Новогодний переполох

Спектакль Гринч. Новогодний переполох

0+
Возраст 0+
Билеты от 1100₽

О спектакле

Новогоднее цирковое шоу для детей в СПб

В Санкт-Петербурге, в Доме молодёжи, пройдёт праздничное шоу «Гринч. Новогодний переполох». В центре сюжета — зелёный Гринч, который пытается испортить торжество, но отважные зрители и мудрый Дедушка Мороз помогают устроить праздник.

Гости увидят головокружительные трюки, яркие костюмы и уникальные спецэффекты, включая лазерное шоу. Это представление идеально подходит для всех, кто любит необычные новогодние представления и захватывающие истории.

Необычное шоу для всей семьи

«Гринч. Новогодний переполох» — самое необычное праздничное шоу, которое зарядит вас хорошим настроением на весь год вперёд! Известный на весь мир зеленый проказник готов пойти на любые хитрости ради своих планов, но отважные зрители и мудрый Дедушка Мороз обязательно исправят ситуацию и устроят грандиозный праздник!

Здесь вас ждут уникальные костюмы, потрясающий вокал и захватывающие эффекты. Любимый сюжет оживает на сцене, а сказочные герои вовлекают вас в приключения. Такой праздник точно придётся по душе всей семье!

Поспешите!

Не упустите возможность стать частью этого невероятного шоу. Новогодний переполох вот-вот начнётся!

Купить билет на спектакль Гринч. Новогодний переполох

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
5 декабря суббота
14:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1450 ₽
4 января понедельник
11:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1100 ₽
13:30
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1700 ₽
16:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1700 ₽
9 января суббота
11:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1450 ₽
13:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1450 ₽
В других городах
Январь
2 января суббота
11:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 1450 ₽
14:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 1100 ₽
17:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
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