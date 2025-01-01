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Лев зимой
Киноафиша Лев зимой

Спектакль Лев зимой

Постановка
Театр Гоголя 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История о власти, предательстве и семье

Драматическая борьба за трон в семье Генриха II

Пьеса Джеймса Голдмена рассказывает о борьбе за власть в семье короля Генриха II в 1183 году. Рождественские праздники становятся фоном для раскрытия жестоких взаимоотношений между членами королевской семьи, каждый из которых стремится к своему королевскому наследию.

Элеонора Аквитанская и её заговоры

Важнейший персонаж пьесы — Элеонора Аквитанская, жена Генриха II, вернувшаяся после десяти лет в тюрьме за участие в заговоре против своего супруга. Вместе с ней прибывают её любовница, принцесса Элис, брат короля Франции Филипп II и трое сыновей Генриха II, которые всеми силами пытаются получить власть.

Место пьесы в мировой культуре и экранизации

«Лев зимой» приобрел мировую популярность после премьеры на Бродвее в 1966 году и экранизации в 1968 году с участием таких звезд, как Питер О’Тул, Кэтрин Хепберн и Энтони Хопкинс. Пьеса оставила неизгладимый след в театральной культуре и продолжает привлекать внимание зрителей.

Современная интерпретация Сергея Гинзбурга

Постановка 2020 года режиссера Сергея Гинзбурга представляет собой новое прочтение этой классической пьесы, адаптированное для российского зрителя. В главной роли – заслуженный артист России Максим Аверин, который привносит современное звучание в эту историческую драму.

Режиссер
Сергей Гинзбург
Сергей Гинзбург
В ролях
Максим Аверин
Максим Аверин
Анна Якунина
Анна Якунина
Гела Месхи
Гела Месхи
Владимир Фекленко
Сергей Соцердотский
Сергей Соцердотский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Лев зимой Лев зимой Лев зимой Лев зимой Лев зимой Лев зимой Лев зимой

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