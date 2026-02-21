Оповещения от Киноафиши
Финист — Ясный сокол
Киноафиша Финист — Ясный сокол

Спектакль Финист — Ясный сокол

0+
Возраст 0+

О спектакле

Сказочная история о Финисте – ясном соколе

Приглашаем зрителей на волшебное новогоднее представление в Краснодарской филармонии – сказочную постановку по легендарной истории «Финист – ясный сокол»!

Вас ждёт незабываемая встреча с добрыми героями, волшебством и настоящими чудесами. Сердца юных зрителей и их родителей наполнятся радостью и трепетом, когда они увидят отважного богатыря Финиста и его верных друзей, отправляющихся на спасение мира от чар Злой королевы.

Захватывающие приключения

Вместе с Марьей и её милой козочкой Беленочкой ребята переживут увлекательные приключения, увидят волшебные превращения и ощутят силу настоящей дружбы и любви. Эта добрая история наполнена светлыми эмоциями и учит верить в чудеса, даже когда кажется, что всё потеряно.

Магия добра

Зрители смогут раскрыть заклинания, растопить сердце Злой королевы и убедиться в силе добрых чувств вместе с героями спектакля. Щедро поданный юмор и яркие костюмы создают незабываемую атмосферу праздника.

Подарите своим детям незабываемый праздник, полный радости и волшебства!

Купить билет на спектакль Финист — Ясный сокол

Март
Апрель
15 марта воскресенье
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
28 марта суббота
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
4 апреля суббота
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

