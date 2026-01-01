Новогодний спектакль «Красная Шапочка и зимние чудеса»

Цирк Чудес приглашает вас на незабываемый спектакль «Красная Шапочка», основанный на произведениях братьев Гримм и Шарля Перро. Это захватывающее шоу объединяет классические элементы театра с современными технологиями и оригинальными цирковыми номерами.

Новая интерпретация классики

В этой красочной постановке вас ждут удивительные приключения, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Яркие костюмы, необычные трюки и музыкальное сопровождение создают волшебную атмосферу, унося зрителей в мир фантазий.

Условия посещения

Родители могут привести детей до 3 лет включительно бесплатно, если они не занимают отдельного места, а сидят на руках у взрослых. Для детей от 4 лет потребуется приобретение отдельного билета.

Не упустите возможность насладиться уникальным спектаклем, который подарит всем участникам яркие эмоции и праздничное настроение!