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Красная Шапочка и зимние чудеса
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Киноафиша Красная Шапочка и зимние чудеса

Спектакль Красная Шапочка и зимние чудеса

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О спектакле

Новогодний спектакль «Красная Шапочка и зимние чудеса»

Цирк Чудес приглашает вас на незабываемый спектакль «Красная Шапочка», основанный на произведениях братьев Гримм и Шарля Перро. Это захватывающее шоу объединяет классические элементы театра с современными технологиями и оригинальными цирковыми номерами.

Новая интерпретация классики

В этой красочной постановке вас ждут удивительные приключения, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Яркие костюмы, необычные трюки и музыкальное сопровождение создают волшебную атмосферу, унося зрителей в мир фантазий.

Условия посещения

Родители могут привести детей до 3 лет включительно бесплатно, если они не занимают отдельного места, а сидят на руках у взрослых. Для детей от 4 лет потребуется приобретение отдельного билета.

Не упустите возможность насладиться уникальным спектаклем, который подарит всем участникам яркие эмоции и праздничное настроение!

Купить билет на спектакль Красная Шапочка и зимние чудеса

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
19 декабря суббота
11:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 900 ₽
13:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
20 декабря воскресенье
11:00
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 900 ₽
13:00
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 900 ₽
27 декабря воскресенье
11:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 900 ₽
13:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 900 ₽
15:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 900 ₽
17:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 900 ₽
2 января суббота
11:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 900 ₽
13:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 900 ₽
3 января воскресенье
11:00
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 900 ₽
13:00
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 900 ₽

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