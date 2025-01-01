Меню
18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Свидетельский спектакль: дуальность актерского бытия

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который погружает в мир дуальности актерского бытия. На одной стороне – театр, на другой – корпоративные мероприятия. Внутри актерской души пересекаются миры Гамлета и Фиксиков, дополняя друг друга, но при этом безостановочно борясь.

Истории актеров: от свадеб до утренников

Спектакль поднимает важные вопросы: как тамаде с актерским дипломом выжить на свадьбе или сыграть свою роль мечты на детском утреннике? Зрители увидят личные истории актеров о жизни в театре и за его пределами. Эта игра с реальностью позволяет взглянуть на актерский труд с новой стороны, где каждый трудный момент и смех юных зрителей переплетаются в единую картину.

Забавные факты и неожиданные повороты

Кроме того, зрители узнают, за что 5-классники могут ненавидеть M&Ms – неожиданные повороты в спектакле делают его атмосферу легкой и игривой. Даже если кажется, что театральные истории о театре могут быть скучными, мы обещаем, что этот спектакль вас приятно удивит!

Команда постановки

Режиссером спектакля выступает Дмитрий Крестьянкин, а художником – Шура Мошура. Их талант и креативный подход к созданию спектакля придадут ему уникальность и яркость.

Не упустите возможность стать свидетелем этого театрального эксперимента, где личные истории актеров переплетаются с увлекательными играми и музыкой!

Купить билет на спектакль ДК

Октябрь
31 октября пятница
20:00
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
от 2800 ₽

12+
14 октября в 19:00 Пушкинская школа Владимира Рецептера
