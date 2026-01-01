Кукольный спектакль «Краденое солнце» по сказке Корнея Чуковского

Спектакль «Краденое солнце» основан на известной сказке Корнея Чуковского. На сцене оживает волшебный лес, где животные поют гимн солнцу и жизни. Организатором выступает Красноярский театр кукол, который славится своими яркими и запоминающимися постановками.

Это чудесная история, которую с удовольствием читают и слушают уже почти сто лет. Каждый находит в ней что-то свое, а ценность света, забота о других и защита слабых становятся важными уроками для юных зрителей.

Атмосфера и содержание

На сцене создан теплый и мягкий мир с реалистичными куклами животных. Солнышко встает, волшебный лес пробуждается к жизни, и все радуются новому дню, исполняя музыкальные номера. В этом спектакле звучит много музыки — поют Медведь, Заинька, Сороки и весь лес целиком. Это настоящий гимн солнцу и жизни!

Для кого спектакль?

Спектакль будет интересен детям от 4 лет и их родителям. Взрослые смогут вновь вспомнить любимую историю из детства, а маленькие зрители получат возможность насладиться первым знакомством с театром кукол. Красочный и оптимистичный сюжет привлечет внимание как малышей, так и их родителей, напоминая о важности заботы и доброты.

Полезная информация

Рекомендуемый возраст для посещения: от 4 лет. Продолжительность спектакля составляет 35 минут.