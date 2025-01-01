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Спектакль Я с тобой

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Разговор о дружбе почти без слов в Большом театре кукол

Что такое настоящая дружба? Этот вопрос непросто понять даже взрослым, а детям — особенно. Как дружить? Нужно ли уступать и делиться? Понимать и принимать друг друга? Почему это так важно?

Спектакль «Я с тобой» в Большом театре кукол приглашает маленьких зрителей вместе с героями — Медведем и Белкой — поразмышлять над этими непростыми вопросами.

История разворачивается почти без слов. Вместо длинных диалогов — эмоции, движения и неожиданные открытия, которые помогут детям почувствовать, что такое дружба. Юные зрители будут не просто наблюдать, но и вместе с героями исследовать и удивляться этому важному чувству.

Этот спектакль — возможность для детей понять ценность дружбы через образы и атмосферу, где слова не так важны, как искренние чувства.

Спектакль будет интересен:

  • детям и их родителям, которые хотят узнать о дружбе больше;
  • тем, кто только начинает своё знакомство с театром.

Погружение в историю без лишних слов, но с большим смыслом — это особый опыт для юных театралов.

Режиссер
Екатерина Ложкина-Белевич
В ролях
Наталья Сизова
Дмитрий Чупахин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
13:00 от 1000 ₽
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Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽

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