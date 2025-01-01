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Кошкин дом
Киноафиша Кошкин дом

Спектакль Кошкин дом

Старая сказка на новый лад
Постановка
Новосибирский театр кукол 6+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Кошкин дом» в Новосибирском театре кукол

На сцене Новосибирского театра кукол вновь оживает классическая сказка Самуила Маршака — «Кошкин дом». Этот спектакль, знакомый нам с детства, рассказывает о красавице ангорской кошке и ее приключениях. В театре создана уютная и волшебная атмосфера, где оживают любимые герои: старый кот с метелкой, племянники-котята, и другие персонажи, населяющие сказочный мир.

Семейные ценности в центре сюжета

«Кошкин дом» — это не просто сказка, это история о семье, поддержке и взаимовыручке. На примере отношений между героями, дети и взрослые смогут задуматься о значимости семейных ценностей и важности доброго отношения к окружающим. Эта постановка помогает новому поколению понять, что значит забота и ответственность.

Яркие декорации и запоминающиеся персонажи

Художник Ольга Смагина создала для спектакля удивительные декорации, где каждый дом в кукольном городке превращен в забавную механическую игрушку. Герои спектакля — забавные и узнаваемые звери, каждый со своим характером и особенностями. Музыкальное сопровождение добавляет постановке еще больше ярких эмоций и делает спектакль незабываемым.

Для детей и взрослых

Спектакль «Кошкин дом» — это не только радость для детей, но и приятные воспоминания для взрослых. Он напоминает о важности доброты, сострадания и готовности прийти на помощь в трудную минуту. Этот яркий и музыкальный спектакль станет отличным выбором для семейного похода в театр.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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