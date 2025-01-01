Меню
Я-Эдмон Дантес. Монте-Кристо
Киноафиша Я-Эдмон Дантес. Монте-Кристо

Спектакль Я-Эдмон Дантес. Монте-Кристо

Мюзикл в 2-х действиях
Постановка
Музыкальный театр 12+
Продолжительность 2 часа 50 мин
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл по роману «Граф Монте-Кристо» Новосибирского музыкального театра

Новосибирский музыкальный театр приглашает зрителей на премьеру спектакля, основанного на романе Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Эта знаменитая история о молодом моряке Эдмоне Дантесе, который возвращается в Марсель с радостными ожиданиями, но вскоре оказывается в тюрьме по ложному доносу, вновь оживет на сцене.

Сюжетная интрига

После многолетнего заточения в замке Иф и встречи с мудрым аббатом Фариа, Эдмон превращается в графа Монте-Кристо — безжалостного мстителя, который играет с судьбами своих обидчиков. Этот сюжет привлекает внимание любителей приключений и тех, кто задумался о справедливости и мести.

Музыкальный театр и литературные адаптации

Роман Дюма с его захватывающей интригой и сильным духом героя предоставляет прекрасную основу для музыкального театра. Спектакль Новосибирского музыкального театра, адаптированный композитором Лорой Квинт на либретто Николая Денисова, называется «Я – Эдмон Дантес. Монте-Кристо». Это обещает быть не только интересным, но и глубоким музыкальным произведением.

Тема мести и ищущие справедливости

История Эдмона Дантеса заставляет задуматься: что делать, когда место любви и надежд заменяют ожесточение и жажда мести? Актуальные вопросы о человеческой несправедливости и способах ее искупления не теряют своей значимости на протяжении веков. Каждый зритель сможет задаться этим вопросом во время показа спектакля.

Не упустите возможность увидеть этот драматический сюжет в исполнении талантливых артистов, которые перенесут вас в мир сложных эмоций и захватывающих событий.

В других городах
Январь
29 января четверг
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 550 ₽

Фотографии

Я-Эдмон Дантес. Монте-Кристо Я-Эдмон Дантес. Монте-Кристо Я-Эдмон Дантес. Монте-Кристо Я-Эдмон Дантес. Монте-Кристо Я-Эдмон Дантес. Монте-Кристо

