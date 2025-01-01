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Теремок
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Спектакль Теремок

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль «Теремок» в Новосибирском театре кукол

Добрая сказка для всей семьи

Новосибирский театр кукол приглашает на светлую и трогательную постановку — «Теремок». Эта классическая сказка оживает на сцене в ярких красках, рассказывая историю о дружбе и взаимопомощи. Герои сказки — зверята, которые находят себе дом и учатся жить в мире и согласии. Каждый из них находит свое место и занятие: кто-то печет пироги, кто-то рубит дрова, а кто-то носит воду и топит печь.

Интерактивное участие зрителей

В этом спектакле зрители становятся не просто наблюдателями, но и активными участниками действия. Ребята помогают сказительницам рассказывать историю, вовлекаясь в сюжет и становясь частью сказочного мира.

Яркие декорации и добрые персонажи

Спектакль радует красочными декорациями и милыми персонажами, которые обязательно понравятся как детям, так и взрослым. «Теремок» — это прекрасная возможность провести время всей семьей, наслаждаясь доброй и поучительной сказкой.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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