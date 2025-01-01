Спектакль Коппелия

Балет «Коппелия» в Пермском театре оперы и балета

Балет «Коппелия» был создан в 1870 году, а в сценической версии, которая представлена в Перми, впервые показан в 1980-м. Спектакль был возобновлен в 2006 году и стал результатом совместного проекта Пермского государственного хореографического училища и Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. В этой версии балета исполняют учащиеся Пермского хореографического училища, и спектакль идет под фонограмму.

Интересно, что главной героиней балета является не Коппелия, а смышленая Сванильда. Узнав, что ее жених Франц проводит вечера под окнами таинственной незнакомки, она решает его проучить. Оказавшись в доме Коппелиуса, Сванильда обнаруживает, что загадочная девушка всего лишь заводная кукла из коллекции мастера.

Музыкальный мир спектакля переносит нас в сказки Гофмана «Песочный человек». Композитор Лео Делиб, который работал до Чайковского, использовал музыкальные лейтмотивы для характеристики персонажей и создал мелодии, плавно перетекающие из одной сцены в другую. Это дает возможность продемонстрировать как танцевальные, так и драматические способности исполнителей. В Перми «Коппелия» исполняется в хореографии Александра Горского 1905 года, что позволяет учащимся хореографического училища совершенствовать свои навыки.

Краткое содержание

Действующие лица:

Сванильда

Франц

Коппелиус, мастер кукол

Кукла

Старшина литейного цеха

Подруги Сванильды, кавалеры, представители цехов, оркестр, крестьянки, цветочницы, фонарщик, трактирщики

Действие первое

В маленьком городке готовятся к празднику: цех литейщиков отлил новый колокол, который будут торжественно открывать на городской площади. Старшина литейного цеха поручает Коппелиусу подготовить сюрприз к празднику. Коппелиус становится предметом интереса городских жителей, когда к нему в дом заселяется загадочная девушка, о которой никто ничего не знает.

Неизвестная приковывает внимание молодежи, и Франц, один из юношей, удачно завязывает с ней контакт, что вызывает ревность его любимой Сванильды. Это приводит к ссоре между ними, и Сванильда решает отомстить, пробравшись в дом Коппелиуса вместе с подругами, чтобы выяснить, кто же эта загадочная красота.

Действие второе

Проникнув в дом, девушки обнаруживают множество заводных кукол, среди которых оказывается и «красавица». В то время как Коппелиус возвращается домой, Сванильда прячется, и мастеру кукол удается поймать только ее. Франц, не зная о том, что в доме находится Сванильда, решает зайти к незнакомке через окно, и начинается череда неожиданностей.

Действие третье

Наконец, наступает долгожданный праздник. Площадь заполняется народом, и после открытия колокола начинаются танцы. Коппелиус объявляет сюрприз: к незнакомке, кукле, на сцене присоединяются Сванильда и Франц как жених и невеста. В конце праздника Коппелиус дарит им куклу, символизирующую их любовь.