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Контракт
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Спектакль Контракт

18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Первая постановка Майка Бартлетта в России

Спектакль «Контракт» — это первая сценическая работа режиссёра Тимура Салихова по пьесе британского драматурга Майка Бартлетта. Его произведения с успехом идут на сценах различных стран мира, и «Контракт» не стал исключением.

Сюжет о правилах и компромиссах

Пьеса рассказывает о людях, живущих по строгим правилам и порядкам современной корпорации. Это история о сделке с собой, на которую готов пойти человек ради достижения своих целей. Комедийные и трагические элементы переплетаются в повествовании, создавая многогранный образ жизни современных карьеристов.

Героини на вершине успеха

В центре сюжета — Топ-менеджер (Анна Дюкова) и Эмма (Алиса Золоткова). Они успешны, красивы и находятся на пике карьеры. Казалось бы, это идеальная жизнь, которой каждый мог бы позавидовать. Однако по мере развития действия становится очевидно, какую цену они заплатили за своё благополучие. Успех оказывается их личным адом, превратившимся в золотую клетку.

Знакомство с героями

Хотя всё происходящее в спектакле — художественное преувеличение, зрители могут узнать в героях себя или своих коллег. Спектакль обещает стать актуальным и заставить задуматься о личных выборах и компромиссах в мире бизнеса.

Режиссер
Тимур Салихов
В ролях
Алиса Золоткова
Анна Дюкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

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