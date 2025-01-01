Дорогие друзья!
Мы рады пригласить вас на спектакль «Космос. Книга чудес». Чтобы ваше посещение театра было комфортным и запоминающимся, ознакомьтесь с особенностями данного мероприятия.
Формат показа
Спектакль пройдет в камерном пространстве театрального фойе. Зрителям предлагаются два уровня размещения:
Важно! После открытия занавеса маленькие зрители перемещаются на ковер с подушками, а взрослые занимают свои места на стульях в свободной рассадке.
Мы уверены, что «Космос. Книга чудес» подарит вам незабываемые впечатления и позволит погрузиться в мир волшебства!