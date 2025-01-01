Погружение в волшебный мир космоса

Дорогие друзья!

Мы рады пригласить вас на спектакль «Космос. Книга чудес». Чтобы ваше посещение театра было комфортным и запоминающимся, ознакомьтесь с особенностями данного мероприятия.

Формат показа

Спектакль пройдет в камерном пространстве театрального фойе. Зрителям предлагаются два уровня размещения:

Для малышей: мягкий ковер с подушками за театральным занавесом.

мягкий ковер с подушками за театральным занавесом. Для взрослых: пронумерованные стулья перед театральным занавесом.

Важно! После открытия занавеса маленькие зрители перемещаются на ковер с подушками, а взрослые занимают свои места на стульях в свободной рассадке.

Мы уверены, что «Космос. Книга чудес» подарит вам незабываемые впечатления и позволит погрузиться в мир волшебства!