Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Космос. Книга чудес
Киноафиша Космос. Книга чудес

Спектакль Космос. Книга чудес

0+
Режиссер Алексей Уставщиков
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Погружение в волшебный мир космоса

Дорогие друзья!

Мы рады пригласить вас на спектакль «Космос. Книга чудес». Чтобы ваше посещение театра было комфортным и запоминающимся, ознакомьтесь с особенностями данного мероприятия.

Формат показа

Спектакль пройдет в камерном пространстве театрального фойе. Зрителям предлагаются два уровня размещения:

  • Для малышей: мягкий ковер с подушками за театральным занавесом.
  • Для взрослых: пронумерованные стулья перед театральным занавесом.

Важно! После открытия занавеса маленькие зрители перемещаются на ковер с подушками, а взрослые занимают свои места на стульях в свободной рассадке.

Мы уверены, что «Космос. Книга чудес» подарит вам незабываемые впечатления и позволит погрузиться в мир волшебства!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
11:00 от 900 ₽ 14:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр марионеток им. Деммени Санкт-Петербург, Невский просп., 52
11:00 от 900 ₽

Фотографии

Космос. Книга чудес Космос. Книга чудес Космос. Книга чудес Космос. Книга чудес

В ближайшие дни

Ледяное сердце
6+
Детский Детские елки
Ледяное сердце
31 октября в 12:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1100 ₽
Топливо
12+
Драма
Топливо
24 сентября в 20:00 Скороход
от 1250 ₽
100-летию Майи Плисецкой посвящается. «Моя Майя»
12+
Балет Танцевальный
100-летию Майи Плисецкой посвящается. «Моя Майя»
10 сентября в 19:00 БДТ им. Товстоногова
от 3000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше