В человеке должно быть всё...
Киноафиша В человеке должно быть всё...

Спектакль В человеке должно быть всё...

12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Новый спектакль Олега Попова по произведениям Чехова

Литературный театр Олега Попова из Санкт-Петербурга представляет новый спектакль «В человеке все должно быть премьерой». Это моноспектакль, в котором звучит глубокая история о человеке, стремящемся понять своё место в жизни и ищущем ответы на вечные вопросы о смысле существования.

Олег Попов, известный российский режиссёр и лауреат премии «Золотая маска», погружает зрителей в мир произведений Антона Павловича Чехова. Он автор уникального подхода к жанру монодрамы, который завоевал признание зрителей и критиков.

В спектакле звучит известная чеховская цитата «В человеке должно быть всё прекрасно», которая обрывается на полуслове, что придаёт ей новое звучание. Это приглашение задуматься о том, кто и в каких обстоятельствах произносит эти слова. Через образы чеховских героев, исполненных иронии и нежности, Олег Попов демонстрирует свою любовь к классике и к самим персонажам.

Тематика спектакля охватывает вопросы человеческого бытия и социального существования. «В человеке все должно быть премьерой» будет интересен как ценителям литературного театра, так и всем, кто ищет ответы на вопросы о смысле жизни.

Спектакль также посвящён памяти Игоря Георгиевича Шибанова, коллеги Олега Попова, чья работа в Чеховской «Жалобной книге» стала настоящим триумфом актёрского мастерства и обаяния.

Купить билет на спектакль В человеке должно быть всё...

В других городах
Март
6 марта пятница
17:00
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2500 ₽

