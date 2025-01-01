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Константин Райкин. Своим голосом
Киноафиша Константин Райкин. Своим голосом

Спектакль Константин Райкин. Своим голосом

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Поэтический моноспектакль Константина Райкина 

Константин Райкин представляет обновлённую программу, в которой исполняет стихи своих любимых поэтов. На сцене звучат произведения Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина. Этот проект сам народный артист называет «спектаклем своей жизни».

Наследие Аркадия Райкина

Когда-то Аркадий Райкин, отец Константина, посоветовал ему читать стихи: «Это поможет публике глубже понять тебя и смотреть на жизнь многослойней». Следуя этому совету, Константин Райкин исполняет поэтические произведения, словно проигрывая множество драматических ролей.

Поэзия и размышления

Перед каждым стихотворением артист делится короткими рассказами о судьбах поэтов и размышлениями о жизни и стране. Он отмечает: «Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище, каких-то хороших фраз, красивой речи. Пушкина прочесть – бацилл меньше в воздухе останется. Он как колокольный звон».

В программе — «Сказка о царе Салтане»

Особое место в программе занимает «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина, которая добавляет волшебства и глубины в поэтическое путешествие зрителей.

Не упустите возможность погрузиться в уникальный мир поэзии и театра вместе с Константином Райкиным. Этот спектакль станет настоящим подарком для всех любителей слова и искусства!

В ролях
Константин Райкин
Константин Райкин
Константин Райкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 октября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Константин Райкин. Своим голосом Константин Райкин. Своим голосом Константин Райкин. Своим голосом

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