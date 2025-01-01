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Конопатая девчонка
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Спектакль Конопатая девчонка

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль о встречах и воспоминаниях

Аэропорт — удивительное место, где встречаются радость, ностальгия и предвкушение приключений. Именно здесь, в небольшом провинциальном аэровокзале, разворачивается действие нового спектакля Театра Эстрады «Конопатая девочка». Нелетная погода, пурга и мороз становятся фоном для встреч самых разных людей — от рыбаков до артистов.

Важные моменты

В ожидании рейса пассажиры, которые успели познакомиться и даже исповедаться друг другу, осознают, что больше никогда не увидятся. Эти короткие, но важные часы станут радостными для всех персонажей — а также, надеемся, для зрителей. За стенами аэропорта завывает метель времени, но внутри царит теплая атмосфера.

Главный герой - Юрий Гальцев

Одним из «пережидающих» в аэропорту является Юрий Гальцев. Он спешит с гастролей в Петербург, в свой родной театр, и станет главным героем истории, разворачивающейся в зале ожидания и коридорах аэропорта. Гальцев сыграет самого себя, однако этот спектакль нельзя назвать традиционным бенефисом. Здесь не будет заученных монологов или успешных номеров — вместо этого зрители увидят путешествие во времени, наполненное личными воспоминаниями о детстве, об отце, о первой любви.

Погружение в прошлое

Гальцев делится с залом своим персонифицированным взглядом на эпоху, когда Невский проспект казался свободнее, а Казанский собор впечатлял подростка больше, чем любой взрослый памятник. «Возвращаться назад грустно, но и радостно», — говорит он. И добавляет: «В молодости я думал, что любовь приносит счастье. И я оказался прав».

Музыкальная составляющая

Спектакль включает в себя яркую музыкальную составляющую. Живое исполнение песен с первых винилов, из новогодних огоньков и «утренней почты» создаст уникальную атмосферу. Режиссер Олег Куликов определяет жанр спектакля как музыкальное представление, и на сцене в полном составе выступит вокально-инструментальный ансамбль «За облаками».

Для создания атмосферных декораций используются 3D мэппинг и видеоинсталляции, что сделает этот спектакль не только интересным, но и визуально впечатляющим.

Не упустите шанс погрузиться в мир «Конопатой девочки» и пережить незабываемые моменты вместе с ее героями!

Режиссер
Олег Куликов
В ролях
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Юрий Михайлик
Игорь Ярошевич
Илья Зубов
Александр Алексин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Конопатая девчонка Конопатая девчонка Конопатая девчонка Конопатая девчонка Конопатая девчонка Конопатая девчонка Конопатая девчонка Конопатая девчонка Конопатая девчонка Конопатая девчонка Конопатая девчонка

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