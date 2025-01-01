Меню
Лючия ди Ламмермур
Лючия ди Ламмермур

Спектакль Лючия ди Ламмермур

Современная интерпретация оперной классики 16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Лючия ди Ламмермур»: трагедия любви в современности

Театр представляет зрителям новую интерпретацию знаменитой оперы «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти. В этой постановке действие перенесено в наши дни, что придает произведению свежесть и актуальность. Главная героиня, бегущая от продажной и сытой офисной жизни, находит свое место в мире готов. Это новое прочтение позволяет взглянуть на классический сюжет в контексте современных реалий и глубоких человеческих переживаний.

Отличие от традиционной постановки

В отличие от множества классических версий «Лючии ди Ламмермур», часто помещающих действие в Средневековье с рутинными декорациями и костюмами, эта постановка акцентирует внимание на внутреннем мире героини. Здесь, за фасадом благополучной жизни, скрываются одиночество и боль, которые делают трагедию еще более острой и пронзительной. Постановщик Юрий Александров не придерживается традиционного мелодраматического подхода, а создает более прозаичную, но от этого не менее захватывающую интерпретацию.

Интонации, нужные в нашем мире

Как отмечает сам режиссер, композитор Гаэтано Доницетти стал «композитором нашего театра», поскольку его произведения обладают глубокой человечностью. «Лючия ди Ламмермур» в этой постановке — это не просто опера, это проверка на высочайший профессионализм. «Ее сложно просто спеть, а тем более наполнить новым содержанием», — подчеркивает Юрий Александров.

Опера о боли и одиночестве

В этой постановке «Лючия ди Ламмермур» приобретает новый смысл, став спектаклем о человеческих чувствах, скрытых за внешними масками.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 10 октября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 500 ₽

Лючия ди Ламмермур

