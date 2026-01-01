Оповещения от Киноафиши
Classic Rock Legends Show - Queen Tribute Night
Билеты от 0₽
Киноафиша Classic Rock Legends Show - Queen Tribute Night

Classic Rock Legends Show - Queen Tribute Night

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Трибьют концерт музыки Queen в Ритм-Блюз Кафе

Приготовьтесь к яркому шоу, посвященному культовой британской рок-группе Queen! Эта группа совершила переворот в музыкальной индустрии в 70-х годах и задала вектор развития рок-музыки на многие десятилетия вперед.

Трибьют Forever Queen — это профессиональный музыкальный коллектив, который передает наследие Queen и дарит возможность вживую насладиться бессмертными хитами. В программе вы услышите такие легендарные треки, как We Will Rock You, I Want To Break Free, Don't Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure, Crazy Little Thing Called Love и многие другие.

Музыканты, которые создают магию

В коллективе играют талантливые московские музыканты:

  • Митяй Капустин - вокал/гитара
  • Иван Виноградов - гитара
  • Николай Мерзликин - клавиши/вокал
  • Игорь Ильгисонис - бас/вокал
  • Артур Покровский - барабаны

Classic ROCK Legends Show

Также стоит отметить проект Classic ROCK Legends Show by Boris "TheBlade", в котором виртуозные московские блюзовые и рок-музыканты исполняют музыку живых легенд рока. Эти группы стали источником вдохновения для миллионов рок-фанатов по всему миру.

Квартирник на ROCK.FM

В январе 2025 года стартовал проект "Квартирник на ROCK.FM", где в студии одноименной радиостанции живьем играют лучшие трибьют-коллективы, в том числе резиденты Classic ROCK Legends Show. Приглашение Forever Queen в этот проект можно считать знаком качества!

Не упустите возможность насладиться музыкой легенд! Слушайте "Квартирник на ROCK.FM" по пятницам в прайм-тайм на волне 95,2 FM и смотрите видеоверсию выступлений на сайте радиостанции www.rockfm.ru.

Апрель
25 апреля суббота
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

