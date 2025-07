Концерт под звездами «Рок-хиты на виолончелях»

Музыка рок-легенд под куполом планетария

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в Петербургском планетарии — концерт «Рок-хиты на виолончелях». Под величественным 25-метровым куполом звездного зала вы услышите рок-хиты, исполненные на виолончелях, в сопровождении завораживающих космических визуализаций.

Программа концерта

В этот вечер на сцене прозвучат бессмертные хиты таких групп, как Nirvana, Metallica, Linkin Park, System of a Down, Coldplay, RHCP, Muse, Evanescence, AC/DC, Queen, Aerosmith и других легенд мирового рока. Потрясающее звучание рок-композиций, таких как «Nothing Else Matters» и «Highway to Hell», будет дополнено визуальными эффектами: кометы, северное сияние и бескрайний космос создадут незабываемую атмосферу.

Исполнители

Концерт будет исполнен группой «Violoncellica», лауреатами международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Эти виртуозные музыканты изберут рок-хиты для исполнения на виолончелях, создавая уникальное сочетание драйва и классического звучания.

Атмосфера

Ожидайте удивительное сочетание красоты и драйва под звуки прекраснейшего из классических инструментов. Концерт под звездами станет настоящим путешествием в мир рок-музыки и космоса.

Информация для зрителей

Исполнители : Группа «Violoncellica»

: Группа «Violoncellica» Программа : Хиты Nirvana, Metallica, Linkin Park, и других рок-легенд

: Хиты Nirvana, Metallica, Linkin Park, и других рок-легенд Атмосфера: Звездное небо, северное сияние, кометы и черные дыры на куполе планетария

Не упустите возможность насладиться рок-музыкой в уникальном космическом окружении!