Концерт-медитация «Ханг и арфа»

Медитативный концерт в Люмьер-Холле

Приглашаем вас на уникальный концерт-медитацию, который подарит незабываемые моменты. В центре внимания — гармоничное звучание ханга и арфы, дополняемое колокольчиками, флейтой и нежной перкуссией.

Звуковая палитра

Ханг и арфа создают удивительное сочетание земного изящества и звездной магии. Нежные, струящиеся звуки арфы обретут объем и глубину благодаря таинственному тембру ханга. Вы услышите, как рождается музыка вне времени и пространства — отдаленно напоминающее дыхание океана или спокойный полет над облаками.

Внутренний ритм

Каждый звук работает как мягкая вибрационная настройка, возвращая вас в состояние гармонии и умиротворения. Это возможность остановиться и насладиться моментом, позволив себе раствориться в импровизации света и тишины.

Космические проекции

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события, где музыка соединяется с визуальными космическими проекциями. Слушая звучание, вы сможете насладиться атмосферой, способствующей расслаблению и внутреннему равновесию.